Gol Sucic realizza una bellissima rete ed esulta nuovamente alla CR7 | i tifosi dell’Inter sognano! – VIDEO

Petar Sucic ci ha preso gusto e va nuovamente in gol. I tifosi interisti cominciano ad apprezzare, anche se solo "da lontano" le qualità del centrocampista croato che sarà il primo colpo del calciomercato Inter per la prossima estate. Simone Inzaghi potrà contare su di lui già dal Mondiale per Club di giugno negli USA.pic.twitter.com1BugocsUlo— CF VIDEOs (@cfv1deos) May 10, 2025 Questa la sua bellissimarete nella vittoria schiacciante ottenuta oggi dalla Dinamo Zagabria in campionato contro lo Slaven per 5 a 0. Il futuro giocatore nerazzurro è stato autore anche di un assist.

