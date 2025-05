Godzilla x Kong | Supernova online il primo teaser del nuovo capitolo del MonsterVerse

Warner Bros. e Legendary hanno diffuso il teaser trailer di Godzilla x Kong: Supernova, il nuovo episodio del franchise MonsterVerse. Warner Bros. e Legendary Pictures hanno diffuso in rete il primoteaser ufficiale di Godzilla x Kong: Supernova, anticipando l'inizio delle riprese del nuovo film del MonsterVerse e confermando la data di uscita. Si tratta del sequel diretto di Godzilla x Kong: The New Empire, e segna un ulteriore passo avanti nell'universo cinematografico condiviso dedicato ai due celebri Titani. Cosa sappiamo finora su Godzilla x Kong: Supernova La notizia di un seguito di The New Empire era già nell'aria da tempo, ma solo negli ultimi mesi sono stati confermati sia il titolo ufficiale che i primi dettagli sulla produzione. La . 🔗Movieplayer.it

