Gli studenti del Vaccarini di Catania si aggiudicano il primo posto alla RomeCup 2025

Gli studenti dell’Istituto Tecnico G.B. Vaccarini di Catania, Giuseppe Vinciprova e Samuele Ferlito della classe 3AIT si sono aggiudicati il primopostoallaRomeCup2025, una delle più prestigiose competizioni nazionali dedicate alla robotica e all’innovazione tecnologica. La partecipazione. 🔗Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Gli studenti del Vaccarini di Catania si aggiudicano il primo posto alla RomeCup 2025

