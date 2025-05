Giallo nel giallo nell’accoltellamento di Milano Scomparsa una dipendente dell’hotel dove lavorava l’evaso che ha ferito un collega

Milano, 10 maggio 2025 – C'è un giallo nel giallo nell'aggressione avvenuta all'alba di sabato 10 maggio 2025 in via Napo Torriani. Un'altra dipendente dell'hotel Berna, una cinquantenne originaria dello Sri Lanka, che lavora nella stessa caffetteria interna in cui presta servizio il cinquantenne egiziano accoltellato al collo e al torace da Emanuele De Maria, è Scomparsa dal pomeriggio di venerdì. In serata, il figlio ne ha denunciato la Scomparsa ai carabinieri di Cinisello Balsamo, dicendo che la madre avrebbe dovuto andare in palestra dopo il turno di lavoro. Tuttavia, la donna è sparita nel nulla.Le indaginiIl sospetto è che possa esserci un collegamento con il raid a mano armata del trentacinquenne napoletano, evaso da Bollate e ora ricercato dalla polizia per i fendenti sferrati al collega di lavoro: l'uomo deve scontare 15 anni per l'omicidio di una prostituta avvenuto nel 2016 a Castel Volturno. 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giallo nel giallo nell’accoltellamento di Milano. Scomparsa una dipendente dell’hotel dove lavorava l’evaso che ha ferito un collega

