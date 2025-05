Genazzano Papa Leone XIV sceglie il Santuario della Madonna del Buon Consiglio per la sua prima uscita pubblica

Nella giornata di sabato 10 maggio, il Papa Leone XIV ha compiuto la sua prima uscita pubblica, scegliendo il Santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano come meta. Una visita attesa, che riflette il legame profondo tra il pontefice e la tradizione religiosa locale, segnata da un forte simbolismo e spiritualità. L'evento ha richiamato l'attenzione dei fedeli e dei media, rendendolo storico per la comunità.

Cronache CittadineGenazzano – Nel primo pomeriggio di oggi, Sabato 10 Maggio, il PapaLeone XIV ha lasciato il Vaticano per raggiungereL'articolo Genazzano. PapaLeone XIV sceglie il SantuariodellaMadonna del BuonConsiglio per la sua primauscitapubblica

