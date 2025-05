Gama alla Rai | Non immaginavo una carriera come questa Tante emozioni stasera ma c’è ancora un altro trofeo da vincere

Gamaalla Rai: «Non immaginavo una carrieracomequesta». Le dichiarazioni del capitano della Juventus WomenAnche Sara Gama, ai microfoni della Rai per Juventus Women–Inter, ha parlato così dall’Allianz Stadium.ULTIMA PARTITA – «Tanteemozioni, ho voluto abbracciare le ragazze delle due squadre. In realtà non volevo uscire dal campo (ride, ndr)». DOPO IL RITIRO – «Mi auguro che vengano cose migliori. Penso che il nostro calcio, le nazionali, le squadre in Champions. c’è da lavorare sulla base, bambine e adulte. Molto da fare ma possiamo migliorare insieme».SARA BAMBINA – «Non me la immaginavo la carriera, pensavo a divertirmi. Incurante di quello che dicevano gli altri. Ho giocato a calcio senza dire niente, facendolo semplicemente, era normale che lo facessi e poi dopo c’è stata la richiesta di un club. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gama alla Rai: «Non immaginavo una carriera come questa. Tante emozioni stasera, ma c’è ancora un altro trofeo da vincere»

Braghin alla Rai: «Godiamoci la festa, Sara Gama ha migliorato il nostro mondo. Sulla finale di Coppa Italia contro la Roma…»

Braghin alla Rai: «Sara Gama ha migliorato il nostro mondo». Le dichiarazioni del dirigente della Juventus Women

Stefano Braghin, ai microfoni della Rai per Juventus Women–Inter, ha parlato così dall'Allianz Stadium.

FESTA ALLO STADIUM – «Una bellissima atmosfera, di festa, momenti belli del calcio che uniscono agonismo a passione e condivisione. Una bella serata per tutti».

