G7 chiede de-escalation tra India e Pakistan per evitare conflitto nucleare

I Paesi membri del G7 hanno chiesto una "de-escalation immediata" tra India e Pakistan e hanno invitato le due potenze nucleari, impegnate nel loro più grave scontro militare degli ultimi due decenni, "a esercitare la massima moderazione"."La continua escalation militare costituisce una seria minaccia alla stabilità regionale", hanno affermato in una dichiarazione, incoraggiando i due Paesi "a impegnarsi in un dialogo diretto in vista di una soluzione pacifica". 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - G7 chiede de-escalation tra India e Pakistan per evitare conflitto nucleare

G7 chiede cessate il fuoco immediato nella guerra civile in Sudan - I Paesi del G7 hanno chiesto un cessate il fuoco nella guerra civile sudanese, si legge in una dichiarazione congiunta, mentre il conflitto entra nel suo terzo anno.

Ucraina, al G7 Trump chiede all'Europa di unirsi per la pace. "Meloni è una grande leader" - A tre anni dall'inizio della guerra in Ucraina, oggi è stata la giornata di vertici internazionali ai massimi livelli per provare a venire a capo di una posizione comune sulla valutazione del conflitto e sulle possibilità di uscirne.

Scambi di accuse e di colpi tra Pakistan e India. Nuova Delhi chiede a Roma di tagliare i finanziamenti a Islamabad - La situazione sempre più critica tra Pakistan e India ha costretto il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif a rinviare la visita ufficiale in Malesia prevista per venerdì.

