Furti baby gang scatenate | tabaccaio rincorre e blocca i ladri

Modena, 10 maggio 2025 – Quando è riuscito a recuperare ciò che gli avevano da poco sottratto, ha anche cercato di spiegare al gruppo di ragazzini che invece di rubare, avrebbero fatto bene a trovarsi un lavoro che consentirebbe loro di integrarsi e smettere di delinquere. babygang ancora in azione in città e, in particolare, in centro dove da tempo ormai commercianti e cittadini lamentano di essere sotto ‘assedio’ da parte di gruppi di giovanissimi dediti alla commissione di reati. Ad essere preso di mira, ieri mattina, un tabaccaio di viale Vittorio Veneto che, non solo si è reso conto di essere stato derubato dal branco, ma è riuscito anche a rincorrere i ladri, ad intercettarli in una seconda tabaccheria e a bloccarli per poi recuperare il maltolto.A spiegare l’accaduto è lo stesso commerciante, Antonio Diviccaro, titolare della tabaccheria ’Mai dimenticare i sogni’ di via Vittorio Veneto. 🔗Ilrestodelcarlino.it

