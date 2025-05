Francesco diventa primo finalista di Amici 24 e corre ad abbracciare i giudici

Il primo finalista di Amici 24 è Francesco!

Amici 2025, diretta semifinale: Francesco è il primo finalista - Anticipazioni semifinale di sabato 10 maggio 2025Arriva la semifinale del Serale di Amici 2025 e qui su DavideMaggio.it torna il live del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della registrazione di giovedì (spoiler qui).A partire dalle 21.30 circa, Maria De Filippi conduce la semifinale, con la sfida tra le due ‘nuove’ squadre guidate dai professori e formate da:Zerbi-Celentano – Alessia, Antonia, DanielePettinelli-Lo – Francesco, Nicolò, TrigNOLa sfida è caratterizzata da tre manche, che decreteranno di volta in ... 🔗Leggi su davidemaggio.it

Il primo finalista di Amici 24 è Francesco! - La prima manche della Semifinale di Amici 24 si è conclusa con la conquista del primo posto in finale. Ad aggiudicarsi il posto per primo è il ballerino Francesco e la maestra Celentano si è ... 🔗novella2000.it

