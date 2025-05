Forza Roma! virale il video di Papa Leone XIV che saluta un fedele tifoso della Magica

"ForzaRoma!": così un sorridente PapaLeone XIV ha salutato un fedeletifosodellaMagica che gli stringeva la mano, attraverso il finestrino del van, di ritorno da piazza Santa Maria Maggiore. Il video, postato sui social, è diventato subito virale. Non è un mistero che Prevost sia uno sportivo, amante del tennis e del calcio, tifosodellaRoma. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Forza Roma!", virale il video di Papa Leone XIV che saluta un fedele tifoso della Magica

Potrebbe interessarti su Zazoom: Berrettini trionfa all'esordio agli Internazionali d'Italia: batte Fearnley e torna a emozionare Roma - Matteo Berrettini vince al debutto agli Internazionali d’Italia 2025, superando con grinta e cuore il britannico Jacob Fearnley, numero 57 del mondo. Sul Centrale del Foro Italico, in un’atmosfera carica di entusiasmo, il romano si impone in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (0) nel secondo turno del Masters 1000 di Roma.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Leone XIV, il saluto al tifoso: “Forza Roma” – Video - (Adnkronos) – Carezze ai bambini, strette di mano e… forza Roma. Papa Leone XIV visita a sorpresa al santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano, alle porte di Roma. Il convoglio di auto passa tra la folla, scesa in strada per accogliere il Pontefice. Papa Leone XIV, seduto in un van, abbassa il finestrino. Saluta, […]L'articolo Papa Leone XIV, il saluto al tifoso: “Forza Roma” – Video proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Papa Leone XIV svela la sua seconda fede, l’urlo ai passanti increduli: «Forza Roma!» – Il video - «Forza Roma!». A urlare l’urrà di incoraggiamento ai giallorossi sfrecciando per le vie della Capitale non è un tifoso qualsiasi. È Robert Francis Prevost, da 48 ore eletto a capo della Chiesa cattolica col nome di Papa Leone XIV. Il Pontefice nato a Chicago lo ha detto affacciandosi al finestrino della sua berlina ai passanti intenti a salutarlo, in un denso pomeriggio che lo ha portato prima al santuario di Gennazzaro e poi alla Basilica di Santa Maria Maggiore, sulla tomba del suo predecessore Papa Francesco. 🔗Leggi su open.online

Papa Leone XIV a Genazzano: "Forza Roma!" (VIDEO) - Papa Leone XIV in visita a sorpresa a Genazzano si è lasciato andare a un "Forza Roma", in risposta a un tifoso che gli ha stretto la mano. Robert Prevost, diventato Pontefice l'8 maggio scorso, questo pomeriggio si è recato al Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, mandando in... 🔗Leggi su romatoday.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Forza Roma!, virale il video di Papa Leone XIV che saluta un fedele tifoso della Magica Video Forza Roma!, virale il video di Papa Leone XIV che saluta un fedele tifoso della Magica

Ne parlano su altre fonti

Forza Roma!, virale il video di Papa Leone XIV che saluta un fedele tifoso della Magica; Leone XIV, le news: il Papa a Santa Maria Maggiore una rosa sulla tomba di Francesco; Follia Kalulu in Lazio-Juve: rosso diretto per il fallo violento su Castellanos; Totti fa impazzire la Turchia con un gol del 1993: il filmato diventa virale – VIDEO. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Forza Roma!", virale il video di Papa Leone XIV che saluta un fedele tifoso della Magica - "Forza Roma!": così un sorridente Papa Leone XIV ha salutato un fedele tifoso della Magica che gli stringeva la mano, attraverso il finestrino del van, di ... 🔗gazzettadelsud.it

Il Papa a Genazzano stringe la mano a un tifoso: «Forza Roma!» - Dopo la benedizione alla gente di Genazzano, Leone XIV stringe la mano di uno degli abitanti e si lascia sfuggire un «forza Roma!» Sono note le simpatie del Papa nei confronti della squadra gialloross ... 🔗msn.com

Papa Leone XIV a Genazzano: "Forza Roma!" (VIDEO) - Papa Leone XIV in visita a sorpresa a Genazzano si è lasciato andare a un "Forza Roma", in risposta a un tifoso che gli ha stretto la mano. 🔗romatoday.it