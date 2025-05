Forza…! l’urlo di Papa Leone Ma cosa ha detto? Incredibile

GENAZZANO – Una visita annunciata solo dal passaparola, poi il convoglio, la folla, e infine lui, il Papa, che abbassa il finestrino del van per salutare il popolo. Un gesto semplice, ma potente. Come il silenzio delle attese che diventano incontro. Così è apparso PapaLeone XIV ieri pomeriggio, al santuario della Madonna del Buon Consiglio di Genazzano, nel cuore dei Castelli romani.Seduto in auto, senza clamore, il Pontefice ha scelto di lasciarsi toccare: ha accarezzato i bambini che i genitori sollevavano verso di lui, ha stretto mani tese tra la gente, ha sorriso e benedetto. Il suo volto, affacciato al finestrino, era quello di un uomo che conosce il peso della speranza, e che non teme la prossimità.Eh ma il roma Twitter inventflix DAJE Leone pic.twitter.comRwYYOZCjac— Meo Pinelli (@meopinelli) May 10, 2025Un Papa popolare e romanistaTra la folla c'erano anche alcuni tifosi giallorossi, che con il cuore in gola sono riusciti a raggiungerlo.

