Forza Italia | Ecco il nuovo coordinamento in Emilia Romagna

Bologna, 10 maggio 2025 – “La giornata di oggi ci dice che c'è entusiasmo, energia e voglia di fare. Ed è da qui che ripartiamo”. Così ForzaItalia ha presentato il nuovocoordinamento regionale in Emilia-Romagna: il partito, infatti, sempre sotto la guida della deputata Rosaria Tassinari, si è dato una nuova organizzazione."Il nostro obiettivo è ambizioso - dice Tassinari - crescere, puntando sui nostri valori fondanti come il radicamento, la competenza e la vicinanza concreta alle persone. Siamo qui per costruire una presenza forte e autorevole che sappia parlare con serietà, passione e speranza a tutti gli Emiliano-romagnoli”.Le priorità programmatiche che la nuova dirigenza di ForzaItalia in Emilia-Romagna si è data sono sanità, lavoro, formazione, attenzione ai giovani, gestione delle emergenze, sicurezza e carceri. 🔗Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Forza Italia: “Ecco il nuovo coordinamento in Emilia Romagna”

Emilia-Romagna, ecco il nuovo consiglio. Ugolini: \

