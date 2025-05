Forza Horizon 5 sfreccia a tutta velocità su PS5 | sta vendendo il doppio di Sea of Thieves

ForzaHorizon 5 ha accelerato a tutta potenza anche su PlayStation 5, dimostrando che alcune ex-esclusive Xbox possono avere una seconda vita anche su console rivali. Uscito il 29 aprile, stando ad alcuni report il celebre gioco di guida ha già raggiunto un traguardo importante: 1,4 milioni di copie vendute sulla piattaforma Sony in appena otto giorni. Un risultato che stupisce, soprattutto considerando che il titolo era già disponibile da anni su Xbox e PC.Secondo i dati di Alinea Analytics, il ritmo di vendita di ForzaHorizon 5 su PS5 è il doppio rispetto a quello di Sea of Thieves, e nettamente superiore a quello fatto registrare da Indiana Jones e l’Antico Cerchio nei primi giorni dal lancio. Rhys Elliott, responsabile dell’analisi di mercato presso Alinea, sottolinea che questa performance suggerisce un futuro promettente per la serie, soprattutto se il prossimo capitolo dovesse uscire in simultanea su tutte le piattaforme. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Forza Horizon 5 sfreccia a tutta velocità su PS5: sta vendendo il doppio di Sea of Thieves

Potrebbe interessarti su Zazoom: Donald Trump minaccia l'Iran: Centrifughe nucleari fatte saltare con le buone o con la forza - Donald Trump ha annunciato l'intenzione di distruggere le centrifughe nucleari iraniane, affermando che preferirebbe un accordo verificato con Teheran, ma è pronto a ricorrere alla forza.

Approfondimenti da altre fonti

Forza Horizon 5 sfreccia su PS5, Playground Games annuncia la data di uscita con un trailer - Playground Games ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Forza Horizon 5 su PlayStation 5 con un nuovo trailer. Il celebre gioco di corse open world, finora esclusiva Microsoft, approderà di conseguenza sulla console Sony nella giornata del 25 aprile, con tanto di supporto per PS5 Pro. L’annuncio è accompagnato dal lancio di Horizon Realms, un’espansione che introduce 12 mondi in evoluzione, tra cui 11 località già apparse come eventi a tempo limitato e una pista completamente nuova, l’Horizon Stadium Circuit. 🔗Leggi su game-experience.it

Forza Horizon 5 sfreccia anche su PS5 e PS5 Pro, Digital Foundry elogia il lavoro di Playground Games - Per la prima volta nella sua storia, Forza Horizon 5 sfreccia anche su console PlayStation. Grazie al lavoro di Panic Button e Playground Games, la versione PS5 e PS5 Pro del capolavoro di corse targato Microsoft si pone come un port non solo riuscito, ma addirittura eccellente. Ambientato in un Messico open world mozzafiato, con contenuti che spaziano da biomi realistici a circuiti Hot Wheels sospesi nel cielo, il gioco offre una resa visiva e tecnica sorprendente anche su hardware Sony. 🔗Leggi su game-experience.it

Forza Horizon 5 non uscirà in formato fisico su PS5, conferma Playground Games - Forza Horizon 5 si prepara a sbarcare su PlayStation 5, ma con una limitazione: il gioco sarà disponibile esclusivamente in formato digitale. La conferma è arrivata direttamente da Playground Games, che ha risposto a un utente su X chiarendo che al momento non esistono piani per una versione fisica. Questo significa che i fan della serie dovranno acquistarlo tramite il PlayStation Store, senza la possibilità di una copia su disco. 🔗Leggi su game-experience.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Forza Horizon 5 sfreccia su nuove piattaforme: disponibile il trailer di lancio della versione PS5; Forza Horizon 5 sfreccia anche su PS5 e PS5 Pro, Digital Foundry elogia il lavoro di Playground Games; Forza Horizon 5 sfreccia in direzione di Halo: grandi novità in arrivo nel kolossal racing; Forza Horizon 5 supera quota 45 milioni di giocatori, in attesa del lancio su PS5. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Forza Horizon 5 sfreccia anche su PS5 e PS5 Pro, Digital Foundry elogia il lavoro di Playground Games - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Forza Horizon 5 sfreccia su nuove piattaforme: disponibile il trailer di lancio della versione PS5 - Microsoft continua a sorprendere con la sua strategia multipiattaforma, portando uno dei suoi giochi di maggiore successo sulle console della concorrenza: Forza Horizon 5 arriverà ufficialmente su PS5 ... 🔗it.ign.com

Forza Horizon 5 sfreccia su nuove piattaforme: disponibile il trailer di lancio della versione PS5 - Microsoft continua a sorprendere con la sua strategia multipiattaforma, portando uno dei suoi giochi di maggiore successo sulle console della concorrenza: Forza Horizon 5 arriverà ufficialmente ... 🔗informazione.it