Fortitudo | ci prova solo Aradori A Cantù inizio dei playoff amaro

Bologna, 10 maggio 2025 – inizio in salita per la Fortitudo di coach Attilio Caja, che all’esordio dei playoff di A2 sulle doghe di Cantù regge 20’ prima di alzare bandiera bianca 72-64: lunedì alle 20,30 si resta in Brianza per gara-2. Unico trascinatore tra le file bolognesi è Aradori, che chiude con 23 punti e 22 di valutazione, mentre serata da dimenticare per la coppia di americani.La partitaÈ subito condizionato dai falli l’inizio della Fortitudo, con Mian costretto a dar forfait dopo appena 2’ per il suo terzo fallo e nel tentativo di contenere l’esuberanza fisica dei padroni di casa (0-5 il computo dei falli di squadra e 7-3 di parziale). Blitz di capitan Fantinelli in posizione centrale, liberi di Aradori e la Effe fa pari e patta dopo altrettanti giri di orologio: Bologna tesse la sua trama con la zona, ma Basile e Piccoli puniscono rispettivamente dalla lunga e in appoggio e al 5’ è 12-7 (time-out Caja). 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fortitudo: ci prova solo Aradori. A Cantù inizio dei playoff amaro

Potrebbe interessarti su Zazoom: Prova subito la demo di Permafrost! - Mentre il mondo del gaming attende con impazienza il prossimo Steam Next Fest di fine mese, c’è ancora la possibilità di giocare a una delle demo più amate su Steam.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fortitudo-Pallacanestro Cantù, prezzi e modalità di acquisto dei biglietti - La Fortitudo Pallacanestro comunica che ha preso il via da oggi, giovedì 8 maggio, la prevendita dei biglietti per gara 3 dei quarti di finale Playoff (in programma giovedì 15 maggio, alle ore 20:30, al PalaDozza), che vedrà la Fortitudo Flats Service affrontare la Pallacanestro CantùLa... 🔗Leggi su bolognatoday.it

Fortitudo, ricaricare le pile. Aradori tornerà presto - La Fortitudo tira un sospiro di sollievo. E’ meno grave del previsto l’infortunio rimediato da Pietro Aradori nel corso della sfida di domenica con Avellino. Al PalaDelMauro, l’ala nativa di Lograto è scivolata su una chiazza di sudore nel finale del primo quarto procurandosi una distorsione alla caviglia. Visitato ieri pomeriggio alla clinica Villalba, gli esami a cui è stato sottoposto hanno confermato un versamento. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Fortitudo: Aradori e Vencato pronti al rientro per il rush finale - di Filippo MazzoniLa Fortitudo prova a rialzarsi e a rimettere a posto i pezzi. In vista del finale che vedrà la formazione di Attilio Caja tornare in campo lunedì al PalaDozza PalaDozza con Rimini e affrontare il 27 aprile la Libertas a Livorno la Flats Service sta per recuperare Pietro Aradori e Luca Vencato.Le visite a cui ieri sono stati sottoposti hanno dato esito positivo. I due effettueranno qualche giorno di lavoro individuale e saranno quotidianamente monitorati, in attesa di essere rivalutati nel fine settimana, vagliando un loro eventuale impiego già lunedì con Rimini. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Fortitudo: ci prova solo Aradori. A Cantù inizio dei playoff amaro; LIVE A2 - Cantù batte la Fortitudo Bologna in Gara 1 con 20 di Grant Basile; LIVE A2 - Cantù vs Fortitudo Bologna, diretta (39-38 al 19', volano tecnici); Cantù vs Fortitudo: sfida playoff al PalaFitLine di Desio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online