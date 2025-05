Formazioni ufficiali Montpellier PSG Luis Enrique non corre rischi | tantissime riserve in campo!

FormazioniufficialiMontpellier PSG, LuisEnrique non correrischi: tantissimeriserve in campo! Le scelte per il match di campionatoSono state rese note le Formazioniufficiali con le quali stanno per scendere in campoMontpellier e PSG per la sfida valevole per il 33° turno di Ligue 1. Parigini già campioni di Francia, si concentrano sulla finale di Coppa di Francia e, soprattutto, sulla finale di Champions League del 31 maggio a Monaco di Baviera contro l’Inter. Anche per questo motivo le scelte di formazione di LuisEnrique, il quale nei giorni scorsi aveva concesso alcuni giorni di vacanza a ben 7 suoi fedelissimi.PSG (4-3-3): Tenas, Hernandez, Beraldo, Tape, Zaire-Emery (c), Mayulu, Mbaye, Lee, Doué, Barcola, Ramos. I sostituti parigini:Safonov, Zague, Kamara, Neves, Kvaratskhelia, Slama, Ndjantou Mbitcha. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Montpellier PSG, Luis Enrique non corre rischi: tantissime riserve in campo!

