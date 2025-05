Follia all’alba a Milano | detenuto in permesso lavorativo accoltella un collega mistero su una donna scomparsa

È un vero e proprio giallo quello che ha trasformato all'alba di oggi un hotel a quattro stelle nella zona della stazione Centrale di Milano nello scenario di un' aggressione a coltellate tra dipendenti, con annessa la scomparsa di una terza collega per la cui incolumità ci sono forti timori. Sul caso indagano la Polizia e i Carabinieri e il presunto aggressore , un uomo di 35 anni condannato.

Un uomo egiziano di 51 anni è stato accoltellato ripetutamente all'alba di oggi in via Napo Torriani, in zona stazione Centrale a Milano. L'aggressione è avvenuta in strada davanti all'ingresso di un hotel. La vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è stato operato d'urgenza . La prognosi è riservata. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.

Sono in pieno corso le ricerche di Emanuele De Maria, l'evaso 35enne che questa mattina all'alba avrebbe accoltellato un collega, il barista Hani Fouad Abdelghaffar Nasra, di 50 anni

Aggressione choc davanti a un supermercato a Milano. Un tunisino ha aggredito l'ex convivente italiana, ferendola in modo grave al volto con un cacciavite e facendola finire in ospedale in gravi condizioni: il responsabile, 54 anni, è finito in manette con l'accusa di maltrattamenti e lesioni pluriaggravate. E' accaduto nella mattinata di oggi, sabato 12 aprile, dinanzi al supermercato Conad di corso Lodi, all'altezza dell'incrocio con via Polesine.

