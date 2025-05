Foligno Visita istituzionale al Laboratorio di Scienze Sperimentali | trasformazione in fondazione per rafforzare il polo scientifico umbro

Sabato mattina il Laboratorio di ScienzeSperimentali di Foligno ha ricevuto la Visita del Presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, dell’Assessore regionale alla Formazione, Fabio Barcaioli, e del direttore regionale Adriano Bei. Ad accoglierli sono stati Maurizio Renzini e Pierluigi Mingarelli, rispettivamente presidente e direttore della struttura.La Visita è stata l’occasione per fare il punto sull’evoluzione futura del Laboratorio, considerato un’eccellenza regionale nel campo della ricerca scientifica, della divulgazione e dell’innovazione didattica. In particolare, si è discusso della possibilità di trasformare l’attuale assetto giuridico – oggi sorretto da un’associazione – in una fondazione con la partecipazione di enti pubblici e soggetti privati.«Vogliamo avviare, insieme alla Provincia di Perugia, un percorso virtuoso per dare una nuova forma a questa realtà così importante – ha dichiarato l’assessore Barcaioli –. 🔗Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Foligno. Visita istituzionale al Laboratorio di Scienze Sperimentali: trasformazione in fondazione per rafforzare il polo scientifico umbro

