Flick ‘piangina’ sconfessato da Meier ex arbitro | Rigore Inter c’è e su Yamal no! Marciniak e Var perfetti

A “zittire” Hansi Flick dopo Inter-Barcellona e le sue polemiche in conferenza stampa, ci ha pensato l’ex arbitroMeier. In carriera ha anche arbitrato una finale di Champions League, quella del 2002. Marciniak promosso.Rigore NETTO – La televisione tedesca RAN ha scomodato l’ex arbitro svizzero Urs Meier per analizzare gli episodi di Inter-Barcellona. Non ha dubbi sul Rigore concesso all’Inter: «Dalla prima angolazione della telecamera, e anche dalla prospettiva dell’arbitro, sembrava che la palla fosse stata giocata. Dal comportamento della palla dopo il fallo, si potrebbe pensare che si sia trattato essenzialmente di un fallo regolare. Ma la telecamera dietro la porta ha fornito maggiori dettagli. Si vede che Martinez ha messo la gamba nella posizione corretta e che Cubarsi ha colpito prima la gamba e poi, in sostanza, la palla da qualche parte. 🔗Inter-news.it © Inter-news.it - Flick ‘piangina’ sconfessato da Meier (ex arbitro): «Rigore Inter c’è e su Yamal no! Marciniak e Var perfetti»

