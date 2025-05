Flick non smette di rosicare | La Liga è il titolo più onesto devi giocare 38 partite per arrivare primo alla fine

Hansi Flick, tecnico del Barcellona, ha ammesso sabato che la squadra ha attraversato un periodo difficile dopo la sconfitta contro l’Inter. Lo ha fatto in conferenza stampa alla vigilia del Classico contro il Real Madrid che potrebbe decidere la Liga. Barça in vantaggio di quattro punti a quattro giornate dallafine. Non manca la rosicata per la semifinale di Champions persa contro l’Inter.Leggi anche: Capello ‘bacchetta’ Flick: «A un minuto dallafine ha continuato a giocare uomo contro uomo: un po’ presuntuoso.»Flick: «La sconfitta di Milano non è facile da digerire»La partita di domani:«Stiamo andando bene. Dopo la sconfitta di Milano, tutti sanno che non è facile. ma stiamo facendo le cose per bene. Abbiamo parlato di cosa vogliamo fare in queste due settimane. Ci sono quattro partite. 🔗Ilnapolista.it

