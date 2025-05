Flick non arriva all’uva dice che è Acerbia | Liga titolo più onesto

Scusate il gioco di parole con “Acerbi”, protagonista con il gol del 3-3 contro il Barcellona, prima del gol di Frattesi che ha eliminato i catalani dalla Champions League. Ma Flick nel presentare la sfida contro il Real Madrid, torna a parlare della sconfitta con l’Inter in maniera “stizzita”.IL LUPO NON arrivaall’uva – La ferita dell’eliminazione in semifinale di Champions League brucia ancora. Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, non ha nascosto l’amarezza per il ko nel doppio confronto contro l’Inter, culminato nel rocambolesco 4-3 di San Siro e in una disfatta complessiva per 7-6. In conferenza stampa, alla vigilia del Clásico contro il Real Madrid, il tecnico non nasconde il suo fastidio: «La Liga è il titolo più onesto, devi giocare 38 partite. Se arrivi alla fine e sei il primo, è il titolo più onesto». 🔗Inter-news.it © Inter-news.it - Flick non arriva all’uva, dice che è Acerb(i)a: «Liga titolo più onesto»

Su questo argomento da altre fonti

Potrebbe portare frutto già questa estate il piccolo impianto di uva Italia Igp di Canicattì messo a dimora nei terreni del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi nel contesto di un progetto di valorizzazione del patrimonio agroalimentare del territorio che vedrà in futuro... 🔗agrigentonotizie.it

Thiago Motta dovrebbe avere un'ultima possibilità contro il Genoa. Se non dovesse vincere, allora la Juventus sarebbe pronta a esonerarlo pur di avere maggiori possibilità di salvare il quarto posto, l'ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions. Il club bianconero ha contattato sia Igor Tudor che Roberto Mancini (foto Afp) per l'eventuale post-Motta. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore della Nazionale è pronto a firmare un contratto di quattro mesi. 🔗liberoquotidiano.it

Tutta l'Italia di Gabry Ponte parteciperà al San Marino Song Contest, se vincesse potrebbe rappresentare il piccolo Stato all'EurovisionL'articolo Gabry Ponte, “Tutta l’Italia” arriva a San Marino Song Contest: tutti i candidati proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Il video di \

Video Il video di \ Video Il video di \

Su questo argomento da altre fonti

Quando la volpe non arriva all'uva dice che non è funzionale alla sua politica - "Gagliardini mai trattato, è un profilo non funzionale alla nostra politica ... italiano più lui di Gagliardini. L'Inter arriva all'uva ma con ogni probabilità Pioli potrà averla in tavola ... 🔗fcinternews.it