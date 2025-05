Firenze storico negozio chiude dopo 50 anni | Paura dei cantieri La gente si muove in macchina non con la tramvia

Firenze, 10 maggio 2025 – chiudedopo cinquant’anni di attività Vidocq Sport, lo storiconegozio di articoli sportivi che dal 1978 si affaccia su viale Europa. Il 30 giugno sarà l’ultimo giorno di apertura: una decisione sofferta, maturata con largo anticipo rispetto all’arrivo dei cantieri della tramvia che oggi interessano viale Giannotti, ma che nei prossimi mesi si sposteranno anche sulla direttrice di viale Europa. «La nostra Paura – spiega Stefano Pupeschi, che gestisce l’attività insieme al fratello Giuliano – è legata proprio all’incertezza che i lavori porteranno. Perderemo posti auto, il passaggio delle auto sarà più difficile e inevitabilmente ci sarà meno movimento. Oggi le persone si muovono in macchina, non con la tramvia. Quando i cantieri arriveranno davanti alle vetrate della nostra attività sarà un salto nel buio, per questo preferiamo chiudere ora che l’azienda è solida e il lavoro funziona». 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, storico negozio chiude dopo 50 anni: “Paura dei cantieri. La gente si muove in macchina, non con la tramvia”

