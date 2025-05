Firenze incidente sul lavoro | muratore muore cadendo da una scala

Ad accorgersi dell’accaduto è stato un uomo che ha visto il muratore a terra e ha dato l’allarme ma purtroppo, quando sono arrivati i soccorritori del 118, il 46enne era già mortoL'articolo Firenze, incidente sul lavoro: muratoremuorecadendo da una scala proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com © .com - Firenze, incidente sul lavoro: muratore muore cadendo da una scala

Potrebbe interessarti su Zazoom: Mostro di Firenze, il nipote di Mario Vanni: Era un bonaccione, non un assassino - Rinviata al 13 giugno l’udienza per la revisione del processo sul Mostro di Firenze, avviata su richiesta di Paolo Vanni, nipote di Mario Vanni, uno dei condannati per quattro duplici omicidi tra il 1982 e il 1984.

Su questo argomento da altre fonti

Incidente choc in tangenziale, tir prende in pieno il cantiere con operai a lavoro: un morto, feriti - È successo tutto in pochi secondi, all’alba del 10 aprile, intorno alle 5.30, sulla tangenziale di Bologna, nei pressi dell’uscita 3 San Giovanni. Un operaio di 60 anni, Francesco D’Alò, originario della Puglia, è stato travolto e ucciso da un camion mentre stava segnalando la rimozione di un cantiere stradale. La vittima lavorava per la ditta 3Ssafety di Faenza, specializzata in sicurezza su strada. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Incidente sul lavoro: muore a 54 anni dopo una caduta da 10 metri nel cantiere della scuola - Un uomo di 54 anni è morto precipitando da 10 metri mentre era al lavoro in un cantiere edile a Fino Mornasco (Co). Tragico incidente sul lavoro a Fino Mornasco: morto a 54 anni nel cantiere della scuola L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato poco dopo le 18 di oggi, mercoledì 9 aprile, in [...] 🔗Leggi su ilnotiziario.net

Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro - Dramma a Nocera Inferiore, nel salernitano, dove un ragazzo di soli 17 anni, di origine marocchina, ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro in una fabbrica specializzata nella lavorazione del legno. Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro Il giovane, secondo quanto emerso dalle prime indagini, […]L'articolo Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗Leggi su teleclubitalia.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video CORATO | Incidente sul lavoro, muore muratore 62enne Video CORATO | Incidente sul lavoro, muore muratore 62enne

Su questo argomento da altre fonti

46enne morto sul lavoro; Precipita dalla scala e muore, tragico incidente sul lavoro per un 46enne; Due incidenti sul lavoro in poche ore, gravi due operai; Firenze, cade da un ponteggio: muratore grave a Careggi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Precipita dalla scala e muore, tragico incidente sul lavoro per un 46enne - Firenze, 10 maggio 2025 – Stava ridipingendo la pensilina che copre il tratto dal cancellino al portone d’ingresso. Sono circa le 11 e 30 di sabato mattina, quando un boato squarcia la quiete di via M ... 🔗msn.com

Operaio edile di 46 anni cade da una scala e muore a Firenze: stava dipingendo una pensilina - Roma, 10 mag. (Adnkronos) - “In un momento in cui il Parlamento è stato sostanzialmente defraudato di molte sue prerogative, la volontà popolare si deve esprimere comunque e in qualsiasi direzione. No ... 🔗ilfattoquotidiano.it