Firenze 27enne in ospedale dopo la serata in discoteca | Gli ho chiesto di usare il bagno dello staff mi ha violentata

Una ragazza di 27 anni ha raccontato alla polizia di essere stata violentata nel bagno di una discoteca alle porte di Firenze lo scorso 18 aprile. Gli accertamenti sono in corso dopo che, giovedì 8 maggio, la ragazza si è recata all’ospedale di Careggi, dove i sanitari, dopo aver ascoltato il suo racconto e proceduto con la visita, hanno attivato il protocollo del codice rosso, segnalando l’episodio alle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito dalla giovane, la sera dell’aggressione si trovava nel locale insieme ad alcuni amici. dopo aver notato che i bagni riservati ai clienti erano tutti occupati, avrebbe chiesto a un membro dellostaff – pare un conoscente – di poter usare quello del personale. A quel punto, l’uomo l’avrebbe accompagnata fino al bagno ma, una volta soli, avrebbe chiuso la porta a chiave e avrebbe abusato di lei. 🔗Leggi su Open.online

Potrebbe interessarti su Zazoom: Isola dei Famosi, Angelo Famao si ritira dopo 3 giorni: Mi sento confuso, anche gli animali ce l'hanno con me - Angelo Famao lascia L’Isola dei Famosi dopo soli tre giorni in Honduras. Il cantante neomelodico siciliano ha annunciato il ritiro dal reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, spiegando in un videomessaggio le ragioni della sua scelta.

Su altri siti se ne discute

"Aggredita e violentata in una discoteca a Firenze". Il racconto di una 27enne in ospedale: scatta il codice rosso - Violentata nel bagno di una discoteca , alle porte di Firenze . È quanto raccontato da una ragazza di 27 anni alla polizia , che ha avviato accertamenti. Gli abusi sarebbero avvenuti lo scorso 18 aprile , la giovane sarebbe andata all’ ospedale di Careggi giovedì scorso: i sanitari dopo averla visitata hanno fatto scattare il codice rosso con la conseguente segnalazione alle forze dell’ordine... 🔗Leggi su feedpress.me

Cosenza, il figlio del senatore Occhiuto morto in ospedale dopo il volo dall'ottavo piano - È morto nella notte Francesco Occhiuto, il figlio dell'ex sindaco di Cosenza e senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. Il giovane, di appena 30 anni, è precipitato dalla finestra della sua abitazione poco dopo le 20 di ieri sera. Immediatamente è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono state sin dall'inizio gravissime. Francesco era in casa con i suoi genitori quando all'improvviso è precipitato dall'ottavo piano. 🔗Leggi su iltempo.it

Neonato morso alla testa dal cane dei nonni a Firenze resta in prognosi riservata dopo l'intervento neurochirurgico - Le condizioni del neonato morso alla testa dal cane dei nonni in un appartamento a Firenze sono stabili, ma la prognosi resta riservata . Lo riferisce stamani l' ospedale pediatrico Meyer aggiungendo che sono previsti altri accertamenti, anche nei prossimi giorni, per valutare le condizioni del bambino. Il neonato ha avuto ieri un intervento neurochirurgico al Meyer per esser stato azzannato alla testa. 🔗Leggi su feedpress.me

Le notizie più recenti da fonti esterne

Firenze, 27enne in ospedale dopo la serata in discoteca: «Gli ho chiesto di usare il bagno dello staff, mi ha violentata; Giovane denuncia violenza in una discoteca a Firenze; Violentata nei bagni della discoteca: si indaga sul racconto di una 27enne a Firenze; Notte da incubo in discoteca, racconto choc di una ragazza: “Violentata nel bagno”. 🔗Ne parlano su altre fonti

"Aggredita e violentata in una discoteca a Firenze": una 27enne in ospedale, scattano le indagini - Violentata nel bagno di una discoteca, alle porte di Firenze. È quanto raccontato da una ragazza di 27 anni alla polizia, che ha avviato accertamenti. Gli abusi sarebbero avvenuti lo scorso 18 aprile, ... 🔗msn.com

Giovane 27enne denuncia si essere stata "violentata in discoteca" a Firenze - Una giovane donna di 27 anni ha denunciato di essere stata violentata all'interno del bagno di una discoteca a Firenze. Secondo quanto riportato oggi da ... 🔗gonews.it

Giovane denuncia: "Violentata in una discoteca" - Violentata nel bagno di una discoteca a Firenze. È quanto avrebbe riferito una 27enne italiana giovedì scorso ai medici dell'ospedale Careggi a Firenze come riportano oggi tre quotidiani fiorentini. 🔗ansa.it