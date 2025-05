Fine vita Casucci Noi Moderati | Bene ha fatto il Governo a impugnare la legge della Regione Toscana

Arezzo, 10 maggio 2025 – Finevita, Casucci (Noi Moderati): “Bene ha fatto il Governo a impugnare la leggedellaRegioneToscana”“La legge esula dalle competenze regionali e lede le competenze esclusive dello Stato”“Bene ha fatto il Governo a impugnare la leggedellaRegioneToscana, una legge che esula dalle competenze regionali e lede le competenze esclusive dello Stato.”A dirlo il Consigliere regionale del Gruppo misto, Marco Casucci (Noi Moderati), dopo l’annuncio del Governo di aver impugnato, davanti alla Consulta, la leggedellaRegione sul suicidio medicalmente assistito.“Si tratta di una norma anticostituzionale. La materia del Finevita implica scelte di natura etica, morale e giuridica, ed è tema che riguarda esclusivamente lo Stato – dichiara il consigliere Casucci noto per la sua battaglia nel parlamentino toscano contro questa legge-. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Fine vita, Casucci (Noi Moderati): “Bene ha fatto il Governo a impugnare la legge della Regione Toscana”

