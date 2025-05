Finale di Champions League | l’Inter in giallo con la terza maglia il PSG con la classica casacca

A tre settimane dalla finalissima di Monaco di Baviera del prossimo 31 maggio dove si deciderà la vincitrice della ChampionsLeague 2025, Inter e PSG hanno scelto le casacche con cui scenderanno in campo. Donnarumma vestirà in verde, Sommer in rosso, con la stessa divisa della mitica semiFinale contro il Barça. 🔗Leggi su Fanpage.it

Paris Saint Germain-Arsenal (Champions League, 07-05-2025 ore 21:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Parigini (con Dembelé) ad un passo dalla finale contro l’Inter - Semifinale di ritorno di Champions League e posta in palio altissima tra il Paris Saint Germain di Luis Enrique e l’Arsenal di Arteta con il gol di Dembele che al momento fa pendere l’ago della bilancia sui francesi. Per i capitolini partita transitoria quella di Strasburgo, sconfitta indolore con diversi giocatori lasciati a casa a recuperare la forma migliore e un Dembelè non al meglio che si […]InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Leggi su infobetting.com

Champions League, il PSG vola in finale: Arsenal al tappeto - Prosegue senza alcun tipo di sosta la tre giorni di coppe europee, con la finale di Champions League che è stata finalmente delineata. A raggiungere l’Inter, vittoriosa ieri per 4-3 con il Barcellona, sarà infatti il PSG, sceso in campo oggi 7 maggio alle ore 21:00 al Parco dei Principi. L’incontro si è concluso con il risultato di 2-1 in favore dei parigini, che raggiungono l’ultimo atto dopo una cavalcata da urlo. 🔗Leggi su sololaroma.it

Inter-Psg in chiaro, la finale di Champions League: data, orario e dove vederla (tv e streaming). Come comprare i biglietti - Sarà Inter-Paris Saint Germain la finale di Champions League 2025. A Monaco di Baviera i ragazzi di Simone Inzaghi se la vedranno con i francesi di Luis Enrique.

Psg-Inter in finale di Champions League: data e orario - L'ultimo atto della Champions avrà come palcoscenico l'Allianz Arena di Monaco di Baviera, che ospitò la finale già nel 2012. L'appuntamento è per sabato 31 maggio alle 21, con Inter e Psg

