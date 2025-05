Filippo Inzaghi | Simone il migliore in Europa Critiche ma lui spalle larghe!

Giornate intense e felici per la famiglia Inzaghi. Filippo, che festeggia la promozione in Serie A del suo Pisa, elogia il fratello Simone per la conquista della finale di Champions League con l'Inter.STRAORDINARIO – FilippoInzaghi, intervistato da Sky Sport in occasioni di festeggiamenti dell'accesso in Serie A del suo Pisa, dichiara sull'allenatore dell'Inter: «Sono molto felice per mio fratello. Simone ha portato l'Inter in finale di Champions League per la seconda volta in pochi anni, è straordinario Per me è un esempio. Io faccio il suo lavoro e avere il miglior allenatore per me in questo momento in Europa è motivo di confronto e di crescita personale. Gli faccio i complimenti perché non è sempre facile. Purtroppo in Italia non vediamo l'ora di criticare ma lui ha le spallelarghe e ha dimostrato a tutti di essere il più bravo».

Filippo Inzaghi elogia: «Simone è un esempio. Lavoro eccezionale» - Filippo Inzaghi, il cui Pisa ha ottenuto la certezza aritmetica della promozione in Serie A, ha esaltato il lavoro svolto all'Inter dal fratello Simone.LA STIMA – Filippo Inzaghi è intervenuto a Sky Sport nell'ambito delle celebrazioni per la promozione del suo Pisa in Serie A. L'ex calciatore italiano non ha mancato di indicare l'importanza del fratello Simone, tecnico dell'Inter, nella sua crescita da allenatore: «Simone è per me un esempio, sta facendo una stagione straordinaria.

