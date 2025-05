Fiesole va in scena a teatro lo spettacolo ‘Le cognate’

Firenze, 10 maggio 2025 – Al teatro di Fiesole - nell’ambito della XXVI stagione teatrale del teatro Verdi di Firenze - da martedì 13 a domenica 25 maggio va in scena uno spettacolo esilarante. La Kitchen Company portano in scena ‘Le cognate’ di Éric Assous con la regia di Massimo Chiesa. Con Fabrizio Careddu, Lidia Castella, Caterina Cottafavi, Daria D’Aloia, Lorenzo Tolusso, Susanna Valtucci, Marco Zanutto. Spettacoli alle ore 20,45 e domenica alle ore 16,45, lunedì riposo. Le Cognate è sicuramente uno degli spettacoli più esilaranti messi in scena dalla The Kitchen Company dalla nascita di questa Compagnia teatrale. Scritta nel 2007, Le Cognate è un gioiello di comicità di ÉricAssous, vincitore di due Premi Molière e del prestigioso Grand Prix du theatre de l’Academie francaise. LaThe Kitchen Company l’ha messo in scena per la prima volta nel 2014 e da allora lo spettacolo è stato replicato, a Genova ,per82 sere, totalizzando 34. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Fiesole, va in scena a teatro lo spettacolo ‘Le cognate’

