Fiat Grande Panda e Shaggy celebrano i 30 di Boombastic

TORINO (ITALPRESS) – Fiat si unisce ancora una volta a una icona mondiale della musica, Shaggy, l’inconfondibile voce che ha dato vita alla sempre attuale hit “Boombastic“. Per festeggiare il 30° anniversario del brano, Shaggy ha registrato una nuova versione e girato un video con la presenza di FiatGrandePanda.Il singolo, “Boombastic (Fantastic)“, sarà rilasciato in tutto il mondo da Universal Music. Prendendo ispirazione dall’iconica canzone Fiat ha realizzato il nuovo spot pubblicitario per il lancio della nuova GrandePanda e per diffondere il messaggio “Life is Pandastic”. Infatti, la GrandePanda simboleggia la rinascita di Fiat nonchè la pietra miliare di una nuova era per il brand. La nuova vettura di segmento B ha un valore sociale d’impatto, essendo sviluppata su una piattaforma multi-energia flessibile e versatile, in grado di soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti di mercati diversi e trasformando la normalità in qualcosa di fantastico, o meglio, “Pandastic“. 🔗Leggi su Ildenaro.it