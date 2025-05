Festival della cistecca a Monte di Procida

Il cast d’eccezione dell’edizione 2025 del Monte-Carlo Summer Festival, con cene spettacolo e ospiti del calibro di Giorgia e Billy IdolIl Monte-Carlo Summer Festival inizierà il 5 luglio con un vibrante omaggio alla leggenda vivente Jean-Jacques Goldman, per la serata Fight Aids Monaco, in compagnia dei Goldmen. Cena-spettacolo – 260 euro. Il 12 luglio, lo spirito ribelle del punk e del rock britannico investe la scena del Galà della Croce Rossa monegasca con l’iconico Billy Idol. 🔗 .com

Carabinieri arrestano un uomo di 67 anni per stalking nei confronti della sua ex dopo 6 mesi di comportamenti ossessiviA Monte di Procida i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per atti persecutori un 67enne. La vittima ha contattato il 112 e ha chiesto aiuto. L’ex è a bordo della sua auto armato di taglierino. L’ha minacciata di ucciderla e la sta seguendo per le strade della città. 🔗puntomagazine.it