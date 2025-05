Festa della Mamma | perché non è più l’8 maggio Quando si festeggia e com’è nata la tradizione

Domenica è la FestadellaMamma, una ricorrenza internazionale entrata nel calendario italiano nella metà degli anni Cinquanta. Protagonista indiscussa dei lavoretti scolastici, è la Festa più attesa dai bimbi. Ma nella memoria di tanti – soprattutto gli ex bambini diventati ormai adulti – è impressa in modo indelebile una data: l'8 maggio. Eppure da qualche anno non è più quella la giornata dedicata alle mamme: ecco perché è cambiata negli anni e Quando si festeggia ai giorni nostri. Insieme al giorno, anche le mode che ruotano attorno a questa ricorrenza sono sempre diverse: dai regali più gettonati al trend dei fiori. Ma facciamo un passo indietro: com'ènata la FestadellaMamma e perché si festeggia nel mese di maggio? com'ènata la FestadellaMamma La FestadellaMamma ormai è un'istituzione per antonomasia.

La Festa della mamma si avvicina e, come ogni anno, il pensiero ricorrente è cosa poter fare alla propria mamma che non sia scontato o banale.Perché, per quanto un regalo sia sempre apprezzato, soprattutto se arriva da parte di un figlio, è vero anche che chi lo fa, o aiuta i più piccoli a farlo (come i papà, ad esempio) cerchino comunque qualcosa che possa essere utile alla mamma.Non solo i bambini fanno un regalo alle proprie mamme, per questa giornata, ma anche i figli cresciuti, e a loro volta magari diventati genitori, possono dedicare un pensiero alle madri. 🔗gravidanzaonline.it

