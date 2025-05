Festa della mamma 2025 non solo fiori | cosa regalarle domenica 11 maggio

(Adnkronos) – Sono sempre i fiori l'omaggio preferito per la Festadellamamma che si celebra domani, 11 maggio2025. Secondo Coldiretti li sceglierà un italiano su due. E la spesa prevista per bouquet e piantine si supererà quest'anno i 200 milioni di euro, secondo quanto emerge da un’indagine condotta tra i fioristi di Assofioristi .L'articolo Festadellamamma2025, non solofiori: cosaregalarledomenica 11 maggio proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. 🔗.com

In occasione della Festa della Mamma, Mediaset rivolge un pensiero affettuoso a tutte le mamme con una campagna televisiva dedicata, in onda da sabato 10 a domenica 11 maggio su tutte le reti del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi.LEGGI ANCHE: ‘Andor 2’: Ben Mendelsohn, Denise Gough e Kyle Soller raccontano l’evoluzione dei loro personaggiLo spot è un omaggio al profondo legame che unisce genitori e figli, al di là del nome con cui viene chiamata una mamma: mà, mammina, madre, mamy o qualsiasi altro appellativo affettuoso. 🔗funweek.it

Si avvicina una delle ricorrenze più sentite: la Festa della Mamma, che quest’anno cade domenica 11 maggio. Si tratta di una giornata per celebrare la presenza, la forza e l’amore della donna che ci ha dato alla luce e che ogni giorno fa del suo meglio per accompagnarci nel mondo. E se per una volta provassimo ad abbandonare i regali convenzionali? Piuttosto che l’ennesimo mazzo di fiori, perché non dedicarle tempo, emozioni e un’esperienza da vivere insieme?Se si è in cerca di ispirazione, una veloce ricerca sul web potrà fornire tantissime idee per realizzare un perfetto regalo per la ... 🔗ildenaro.it

Per la Festa della Mamma 2025 (celebrazione domenica 11 maggio 2025), emblema puro di amore e gratitudine, Frau Knam (food blogger e volto televisivo Rai e Discovery) propone con stile una collezione esclusiva di dolci. Creazioni realizzate per emozionare con eleganza e gusto, ma in particolar modo pensata per coccolare ogni mamma. Dolcezza e creatività possono davvero fare la differenza. Ebbene sì, con questa bella collezione, Frau Knam firma un omaggio dolce, sofisticato e pieno d’amore per celebrare le mamme in modo unico. 🔗danielebartocciblog.it

