Fazzini e Anjorin l' Empoli batte il Parma 2-1 e continua a sperare

Fondamentale vittoria nella sfida salvezza per i toscani, di Djuirc il momentaneo 1-1 dei crociati Empoli - Una vittoria fondamentale per la salvezza. L' Empoli vince 2-1 nello scontro diretto col Parma , decisive le reti di Fazzini e Anjorin , inutile il gol del momentaneo pareggio di Djuric.

Berrettini trionfa all'esordio agli Internazionali d'Italia: batte Fearnley e torna a emozionare Roma - Matteo Berrettini vince al debutto agli Internazionali d’Italia 2025, superando con grinta e cuore il britannico Jacob Fearnley, numero 57 del mondo. Sul Centrale del Foro Italico, in un’atmosfera carica di entusiasmo, il romano si impone in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (0) nel secondo turno del Masters 1000 di Roma.

L'Empoli torna a vincere una partita di Serie A, come non accadeva dallo scorso 8 dicembre. Una magia di Anjorin regala tre punti agli uomini di Roberto D'Aversa che battono il Parma di Chivu e salgono a quota 28 in classifica, portandosi per il momento fuori dalla zona retrocessione, in attesa degli impegni di Lecce (27) e Venezia (26). Ad aprire le marcature era stato Fazzini all'11' con un gran destro sotto la traversa dopo uno schema su calcio d'angolo.