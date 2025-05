Fazzini-Anjorin riportano i tre punti all’Empoli | battuto il Parma

Empoli – Parma 2-1EMPOLI: Vasquez, Marianelli, Ismajli, Viti, Gyasi, Grassi (16’st Anjorin ), Henderson (39’st Solbakken), Pezzella, Fazzini , Cacace (32’st Sambia), Esposito S. (39’st Konate). A disposizione: Brancolini, Seghetti, Silvestri, Campaniello, De Sciglio, Ebuehi, Gochlichidze, Kovalenko, Tosto. Allenatore: D’Aversa Parma : Suzuki, Del Prato, Leoni, Valenti, Hainauti, Sohm (21’st Hernani), Keita, Ondrejka (15’st Camara), Valeri, Pelllegrino (21’st Djuric), Bonny (32’st Balogh). A disposizione: Corvi, Marcone, Almqvist, Benedyczak, Circati, Haj, Lovik, Man, Plicco. All.: ChivuARBITRO: Fabbri di Ravenna (Carbone di Napoli e Rossi di Biella)RETI: 11’pt Fazzini , 28’st Djuric, 41’st Anjorin NOTE: Ammoniti Valenti, Cacace, Viti. Espulso Valenti al 31’ptEMPOLI – L’Empoli regola 2-1 il Parma e rientra a pieno diritto nella lotta salvezza, dove torna ad essere invischiata anche la formazione ducale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

