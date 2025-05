Famiglia costretta a vivere in auto carabinieri attivano i Servizi sociali

I carabinieri di Cento sono intervenuti a sostegno di un nucleo familiare, costretto dalle circostanze a vivere all'interno di un'autovettura. L'episodio è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio dello scorso venerdì 9.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayUna pattuglia impegnata. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Famiglia costretta a vivere in auto, carabinieri attivano i Servizi sociali

