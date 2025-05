Espulsione Kalulu condotta violenta? Non solo Juve Udinese | quante giornate di squalifica rischia il difensore bianconero

EspulsioneKalulu, quantegiornaterischia il difensore dopo il rosso ricevuto in Lazio Juve. Le ultime novitàIl campionato di Serie A di Pierre Kalulurischia di essere già terminato. Come per Yildiz, infatti, dopo l’Espulsione in Lazio Juve potrebbe arrivare due giornate di stop.La gomitata a Castellanos rischia di costare cara al difensore. In caso di condottaviolenta, infatti, anche Kalulurischia due giornate di squalifica e salterebbe così non solo l’Udinese ma anche la trasferta di Venezia in programma l’ultima giornata. Non resta che attendere la decisione del Giudice Sportivo. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Espulsione Kalulu, condotta violenta? Non solo Juve Udinese: quante giornate di squalifica rischia il difensore bianconero

Espulsione Kalulu in Lazio Juve, pugno del bianconero a Castellanos sanzionato dal VAR: cartellino rosso per condotta violenta! Quante partite può saltare e cosa è successo - di Redazione JuventusNews24Espulsione Kalulu in Lazio Juve, pugno del bianconero a Castellanos sanzionato dal VAR: cosa è successoI bianconeri dovranno terminare Lazio Juve in 10 uomini. Espulso Kalulu dopo un check del VAR: secondo il direttore di gara il gesto del difensore bianconero su Castellanos è punibile con il cartellino rosso.Espulso per condotta violenta che, come successo per Yildiz, dovrebbe costare due giornate di squalifica e quindi potrebbe aver terminato in anticipo il suo campionato. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Kalulu espulso, la moviola di Marelli: «Colpo totalmente gratuito e fuori contesto. È condotta violenta» - di Redazione JuventusNews24Kalulu espulso, la moviola di Marelli: «È condotta violenta». Il commento in diretta dell’ex arbitroBianconeri in inferiorità numerica nel secondo tempo di Lazio Juve, lo scontro diretto della 36ª giornata di Serie A in corso sul campo dei biancocelesti. Rosso a Kalulu dopo la revisione di Massa al monitor del Var: ecco il commento di Luca Marelli a DAZN.MARELLI – «Come già successo in altre occasioni, anche in questa circostanza le immagini del Var hanno chiarito quello che è successo. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Espulsione Yildiz, Marelli annuncia una possibile lunga squalifica del turco: «Lo vede, lo cerca e lo colpisce. Con la condotta violenta può rischiare questa squalifica» - di Redazione JuventusNews24Espulsione Yildiz, il numero 10 della Juve rischia un provvedimento disciplinare decisamente pesante: arriva il chiarimento di MarelliLuca Marelli esprime il suo punto di vista sull’espulsione di Kenan Yildiz durante Juve Monza. Ecco le sue parole a DAZN in merito a questo episodio, che riguarda il numero 10 juventino.PAROLE – «Sembrava più un colpo tra spalla e braccio ma nelle immagine si vede che il colpo viene caricato a pallone lontano. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Prima espulsione in Serie A per Kalulu - Alla sua 113ª apparizione nel massimo campionato italiano, Pierre Kalulu ha vissuto un''esperienza inedita ricevendo la sua prima espulsione in Serie A. Il difensore, mai allontanato ... 🔗tuttojuve.com

Juventus, espulso Kalulu per condotta violenta: cosa è successa - La Juventus resta in 10 dopo poco più di 10 minuti del secondo tempo per l'espulsione di Pierre Kalulu per condotta violenta ... 🔗gianlucadimarzio.com

Juventus, follia Kalulu: espulso, salta l’Udinese - 10 Maggio 2025 - 19:36 La Juventus dovrà fare a meno di Kalulu. Saverio Fattori La partita contro la Lazio rischia di avere conseguenze pesanti per la Juventus in vista del finale della stagione. Oltr ... 🔗msn.com