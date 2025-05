Espulsione Kalulu che dibattito dopo la scelta arbitrale in Lazio Juve! Pedullà attacca | L’esperto aveva detto che l’arbitro non poteva andare al VAR… – FOTO

Sta facendo discutere l'Espulsione di Pierre Kalulu dopo l'intervento del Var in Lazio–Juve. Sui social, Alfredo Pedullà punge L'esperto di DAZN Luca Marelli, che inizialmente aveva dichiarato che non sarebbe potuto intervenire il Var. Questo il suo commento dopo il match pareggiato dai bianconeri sul campo della Lazio.

"Kalulu? Non c'è nulla, l'arbitro non può andare al Var", dice L'esperto. Espulso— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 10, 2025

PEDULLA' – «"Kalulu? Non c'è nulla, l'arbitro non può andare al Var", dice L'esperto. Espulso».

