Espulsione Kalulu Calvarese spiega | L’intensità non conta è stato applicato il pugno duro chiesto dal designatore Rocchi La moviola dell’ex arbitro

EspulsioneKalulu, Calvarese fa la moviola dell’episodio: le parole dell’exarbitro sul rosso al difensore bianconeroPer Tuttosport, l’ex arbitroCalvarese ha analizzato così il rosso a Kalulu in Lazio Juve. Il pugnodurochiesto da Rocchi è statoapplicato per il bianconero.Calvarese – «Il Var evidenzia il gesto del francese nei confronti di Castellanos, che viene colpito dietro la nuca. L’intensità poco conta. Gianluca Rocchi in casi analoghi ha chiesto esplicitamente di usare il pugnoduro. Gli arbitri, secondo il designatore, devono punire il gesto al netto delL’intensità». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Espulsione Kalulu, Calvarese spiega: «L’intensità non conta, è stato applicato il pugno duro chiesto dal designatore Rocchi». La moviola dell’ex arbitro

Potrebbe interessarti su Zazoom: Pentagono ordina l'espulsione di mille militari transgender: 30 giorni per dimettersi volontariamente - USA – Il Pentagono ha dato il via all'espulsione di circa 1.000 militari transgender che si sono dichiarati apertamente, concedendo agli altri 30 giorni per dimettersi in modo volontario.

Approfondimenti da altre fonti

Marelli spiega: «Doppio giallo a Ederson inevitabile, corretta l’espulsione a Bastoni. Il gol annullato a Lautaro? Contatto leggero ma…» - di RedazioneL’ex arbitro Luca Marelli ha analizzato nel dettaglio tutti gli episodi arbitrali chiave di Atalanta Inter, chiarendo i dubbiIntervenuto in collegamento a Dazn, l’opinionista ed ex arbitro Luca Marelli ha chiarito quelli che sono stati gli episodi arbitrali di Atalanta Inter, a partire dal gol annullato a Lautaro fino ai due rossi a Ederson e Bastoni.GOL ANNULLATO A LAUTARO? – «Si è giudicata l’infrazione di Lautaro su Djimsiti. 🔗Leggi su internews24.com

Capuano sull’espulsione di Kalulu: «Difficilmente questa immagine scelta dal Var toglie qualsiasi dubbio e certifica la necessità di un rosso» – FOTO - di Redazione JuventusNews24Capuano ha commentato l’espulsione di Kalulu e l’immagine proposta dalla sala Var – FOTOGiovanni Capuano, su X, ha commentato così l’espulsione di Kalulu in Lazio Juve. Il suo commento sul rosso al bianconero che, di fatto, ha cambiato il big match dell’Olimpico.CAPUANO – «Magari Kalulu ha pure tirato un colpo violento a Castellanos, ma difficilmente questa immagine scelta dal Var toglie qualsiasi dubbio e certifica la necessità di un cartellino rosso». 🔗Leggi su juventusnews24.com

Espulsione Kalulu, condotta violenta? Non solo Juve Udinese: quante giornate di squalifica rischia il difensore bianconero - di Redazione JuventusNews24Espulsione Kalulu, quante giornate rischia il difensore dopo il rosso ricevuto in Lazio Juve. Le ultime novitàIl campionato di Serie A di Pierre Kalulu rischia di essere già terminato. Come per Yildiz, infatti, dopo l’espulsione in Lazio Juve potrebbe arrivare due giornate di stop.La gomitata a Castellanos rischia di costare cara al difensore. In caso di condotta violenta, infatti, anche Kalulu rischia due giornate di squalifica e salterebbe così non solo l’Udinese ma anche la trasferta di Venezia in programma l’ultima giornata. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Espulsione Kalulu, Calvarese: «L'intensità non conta e...». 🔗Cosa riportano altre fonti

Juventus, Kalulu e l’espulsione “dal satellite”: è bufera per le immagini del colpo a Castellanos - Le immagini dall’alto che hanno mostrato lo schiaffo rifilato da Kalulu a Castellanos in Lazio-Juventus fanno discutere i tifosi bianconeri ... 🔗sport.virgilio.it

Kalulu spiega perché la Juve prende gol di testa in continuazione: "C'è un motivo" - E ad analizzare il match ci ha pensato Kalulu, che ha parlato ai microfoni di Dazn e ha fatto chiarezza anche sui dieci gol subiti di testa dalla Vecchia Signora, in percentuale la squadra ... 🔗tuttosport.com

Kalulu: "Tudor semplice e diretto" - La Juventus è cambiata e Kalulu spiega i metodi del nuovo allenatore. Scoppia il caso Lautaro: gol da annullare e nessuno interviene? La vita esiste anche quando il corpo è morto: le prove ... 🔗msn.com