Esordio con vittoria per Berrettini agli Internazionali d’Italia a Roma cresce l’attesa per Sinner

Roma (ITALPRESS) – Buona la prima per Matteo BerrettiniagliInternazionalid'Italia. Al ritorno sulla terra rossa del Foro Italico dopo 4 anni d'assenza, il 29enne Romano – in tabellone direttamente al secondo turno come testa di serie numero 29 – ha aperto oggi il programma sul campo Centrale superando il britannico Jacob Fearnley, (numero 57 Atp e che nel primo turno aveva eliminato Fabio Fognini, per 6-4 7-6(0) in poco meno di due ore di gioco. Berrettini affronterà ora uno fra Casper Ruud, sesto favorito del seeding, e Alexander Bublik."Mi è mancata tantissimo questa atmosfera. Sembrava quasi impossibile scendere in campo qui a Roma, ma abbiamo lavorato tanto con il mio team per esserci". Queste le prime parole di Berrettini dopo la vittoria: "Sono sceso in campo sapendo di non poter giocare il mio miglior tennis.

C’è ancora dell’azzurro vivo a Miami. Nel Masters 1000 della Florida che completa il Sunshine Double americano, e che purtroppo ha già registrato plurime uscite di scena, le buone notizie ieri sono arrivate dapprima da Matteo Berrettini. Il gigante romano ha spezzato il suo personale tabù nel torneo ed entrando direttamente al secondo turno ha guadagnato il pass per il terzo battendo il lucky loser francese Hugo Gaston (n. 🔗sport.quotidiano.net

Matteo Berrettini torna ad attirare l’attenzione alla vigilia dell’esordio a Roma: la paura è stata veramente grande per gli Internazionali.Matteo Berrettini, a causa degli infortuni che lo hanno messo ko per mesi, è stato costretto per tre edizioni consecutive a dover rinunciare agli Internazionali di Roma. Proprio per questo motivo le sue parole, alla vigilia del suo esordio al secondo turno, hanno pesato ancora di più e hanno fatto il giro del web. 🔗rompipallone.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY DALLE 11.00LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-CHAN/OMOS DALLE 12.0020.40 Amici di OA Sport, siamo arrivati al momento dei saluti. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.20.30 Due ore e trentatré minuti caratterizzati dalla sofferenza per Matteo Berrettini, il quale ha perso il primo set al tie-break dopo aver avuto l’opportunità di vincere il primo parziale, tre le palle set consecutive non sfruttate. 🔗oasport.it

Tennis, Internazionali d'Italia: assente Sinner, show di Matteo Berrettini in allenamento al Foro Italico

