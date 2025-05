Esce dal garage e l' auto prende fuoco Paura a Nardò

NARDO' - Prima un forte botto e poi le fiamme improvvise: auto carbonizzata e Paura per una donna. L’episodio nel pomeriggio in via Eugenio Chiesa a Nardò, in una traversa della centralissima via Duca degli Abruzzi. La proprietaria aveva appena tirato fuori la sua Seat Ibiza dal garage e ha poi. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Esce dal garage e l'auto prende fuoco. Paura a Nardò

Potrebbe interessarti su Zazoom: Multe, tributi e bolli auto arrivano via app: notifiche legali ora digitali con SEND - Multe, accertamenti tributari e bolli auto non pagati arrivano ora in formato digitale grazie a SEND (Servizio Notifiche Digitali), la piattaforma attiva da luglio 2023 sviluppata da PagoPA con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Su altri siti se ne discute

Esce di strada e l'auto prende fuoco: conducente in ospedale - Nella tarda mattinata di sabato 3 maggio verso le 11.15, il conducente di un'auto che stava percorrendo via Allende a Torrile, ha perso il controllo del mezzo, che è finita fuori strada. Il veicolo ha preso fuoco: si è sviluppato un incendio.I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con una... 🔗Leggi su parmatoday.it

Todi, auto prende fuoco durante la marcia. E’ la terza in tre giorni - Todi (Perugia), 9 aprile 2025 – Paura a Todi intorno a mezzogiorno di mercoledì 9 aprile, in località Due Santi, quando il conducente di un’auto si è accorto che la vettura sulla quale viaggiava aveva preso fuoco. E’ subito scattata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, che sono arrivati da Todi e hanno subito attaccato le fiamme, spegnendo l’incendio. Per fortuna non ci sono stati feriti: il conducente è riuscito ad accostare al lato della strada e a mettersi in sicurezza. 🔗Leggi su lanazione.it

Donna muore schiacciata tra auto e ascensore in un garage - Dramma nel cuore di Milano nella serata di venerdì 14 marzo. Una donna di 93 anni, residente a Roma, ha perso la vita in circostanze tragiche all’interno di un garage sotterraneo di un hotel in via Santa Sofia, a pochi passi dal centro città.Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana sarebbe rimasta incastrata tra la propria vettura e il vano ascensore del parcheggio. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma il corpo è stato ritrovato dal personale della rimessa poco prima delle 21. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Ruoppolo Teleacras - Frana a Porto Empedocle Video Ruoppolo Teleacras - Frana a Porto Empedocle

Altre fonti ne stanno dando notizia

Esce dal garage e l'auto prende fuoco. Paura a Nardò; Che grande spavento a Canzo in mattinata: auto prende fuoco in strada, il conducente esce in tempo; Cingoli, Bmw esce di strada e si schianta contro un garage: muro abbattuto, paura per i residenti; Prende l’auto del padre e si schianta in piena notte: 17enne in ospedale. 🔗Ne parlano su altre fonti

L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio. Sul posto i vigili urbani e la misericordia di Figline. Il motociclista è un 47enne dei Ciliegi - Incidente nel pomeriggio al Burchio, frazione del comune di Figline Incisa. Un automobilista stava uscendo con la propria macchina dal garage di casa quando si è scontrato con uno scooter condotto da ... 🔗valdarnopost.it