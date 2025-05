Escalation India-Pakistan | cresce il rischio di conflitto su larga scala tra potenze nucleari

La tensione tra India e Pakistan ha raggiunto nelle ultime ore livelli allarmanti, con scambi di attacchi e contrattacchi tra le forze armate dei due Paesi che fanno temere un’ E scala tion incontrollata. Colpi di artiglieria, bombardamenti aerei e incursioni con droni armati sono stati segnalati lungo la linea di controllo nel Kashmir e in diverse aree di confine, alimentando i timori della comunità internazionale di una crisi potenzialmente devastante tra due potenze dotate di armamento nucleare.Le preoccupazioni sono aumentate dopo che fonti militari Pakistan e avevano ventilato l’ipotesi di una convocazione del comitato preposto alla valutazione dell’impiego dell’arsenale atomico. Tuttavia, una smentita ufficiale è arrivata dal ministro della Difesa di Islamabad, Khawaja Asif, che ha escluso al momento il ricorso all’opzione nucleare. 🔗 Ilfogliettone.it

La situazione al confine tra India e Pakistan appare al limite dello scontro aperto. Nelle ultime ore, diverse fonti hanno segnalato scontri e scambi di salve tra le Forze armate di Nuova Delhi e Islamabad. Il Pakistan, citando fonti di intelligence, ha dichiarato che l’India si prepara ad avviare un’operazione militare come forma di ritorsione per l’attacco terroristico del 22 aprile scorso. Airpress ne ha parlato con Tiziano Marino, analista esperto di India e responsabile del Desk Asia-Pacifico del Centro Studi Internazionali (Cesi), per inquadrare la situazione attuale e delinearne le ... 🔗formiche.net