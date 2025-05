Energia | Orsini chiede soluzioni per imprese e dialogo con il governo

Tra imprese, tra chi produce Energia e chi la consuma, "conflitti non ce ne sono", dice Orsini: "Nel senso che tra consumatori e produttori di Energia oggi, bisogna guardarsi e trovare una soluzione, perché non possiamo pensare di far morire le imprese" che consumano Energia, che "perchè poi non abbiamo più nessuno che la produce".Quanto al confronto con il governo, "tutti i giorni collaboriamo. Noi non facciamo politica, non ci interessa, non è il nostro mestiere. Il nostro mestiere è portare le esigenze e le istanze delle imprese alle istituzioni. Oggi con il governo c'è un dialogo: siamo consapevoli di come non ci sia una capacità così grande finanziaria, però dobbiamo anche renderci conto ed è fondamentale che serve un piano industriale", su sostegno agli investimenti e costo dell'Energia. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Energia: Orsini chiede soluzioni per imprese e dialogo con il governo

