Empoli passo decisivo nella corsa-salvezza | 2-1 al Castellani

Empoli, 10 maggio 2025 – Un passo importante nellacorsa-salvezza. L’Empoli torna alla vittoria dopo 5 mesi (l’ultimo successo, 4-1 a Verona l’8 dicembre scorso), battendo 2-1 il Parma al “Castellani” nell’anticipo della terz’ultima giornata del campionato di serie A. Con questa affermazione, la seconda casalinga dopo quella ottenuta il 4 novembre 2024 contro il Como, la squadra del presidente Corsi sale a 28 punti in classifica, in quart’ultima posizione (ma Lecce e Venezia devono giocare).D’Aversa opta per Cacace in avanti e Marianucci in retroguardia: restano inizialmente in panchina Solbakken e Goglichidze. Rientri importanti tra gli azzurri: a metà campo Grassi e Henderson, in attacco Esposito. Primo tempo nervoso, con le due squadre guardinghe: il Parma fa calcio manovrato, l’Empoli si basa sul lancio lungo e sulle rapide ripartenze. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, passo decisivo nella corsa-salvezza: 2-1 al Castellani

