Empoli Parma LIVE 2-1 | Mmagia di Anjorin dalla distanza! Toscani di nuovo in vantaggio

Allo Stadio Castellani il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra EmpoliParma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita EmpoliParma, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 20242025. PRIMO TEMPO Inizia bene la gare per i padroni di casa, che .

Empoli Parma LIVE 1-1: pareggio del Parma! Djuric dalla panchina mette il risultato di nuovo in parità

Empoli Parma LIVE 1-0: Henderson e Fazzini vicini al raddoppio

Empoli Parma LIVE 1-0: Fine primo tempo

