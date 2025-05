Empoli Parma LIVE 1-0 | Henderson e Fazzini vicini al raddoppio

Allo Stadio Castellani il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra EmpoliParma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita EmpoliParma, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 20242025. PRIMO TEMPO Inizia bene la gare per i padroni di casa, che . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Empoli Parma LIVE 1-0: Henderson e Fazzini vicini al raddoppio

Empoli Parma LIVE 1-0: doppio giallo di Valenti, ducali in 10! - Allo Stadio Castellani il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra Empoli Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Empoli Parma, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci , Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Empoli Parma LIVE 1-0: Fine primo tempo - Allo Stadio Castellani il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra Empoli Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Empoli Parma, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. PRIMO TEMPO Inizia bene la gare per i padroni di casa, che […] 🔗Leggi su calcionews24.com

DIRETTA Serie A, Empoli-Parma 1-0: la sblocca Fazzini! – LIVE - Si chiude il sabato della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A con una sfida decisiva in chiave salvezzaTerzo e ultimo appuntamento in programma per questo sabato, valido per la trentaseiesima giornata del massimo campionato italiano: in ballo la permanenza in Serie A.D’Aversa (LaPresse) – Calciomercato.itL’Empoli padrone di casa, guidato in panchina da Roberto D’Aversa, si presenta a questo importante appuntamento dopo la sconfitta interna patita contro la Lazio di Marco Baroni nel turno precedente: decisiva la rete ad inizio partita di Dia per i biancocelesti. 🔗Leggi su calciomercato.it

Empoli-Parma LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La cronaca in diretta di Empoli-Parma, in programma oggi alle ore 20:45 allo stadio Castellani e in TV live su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ... 🔗fanpage.it

DIRETTA Serie A, Empoli-Parma | Segui la cronaca LIVE - Empoli-Parma è la sfida salvezza valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A: D'Aversa sfida Chivu ... 🔗calciomercato.it

