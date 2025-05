Empoli Parma LIVE 1-0 | doppio giallo di Valenti ducali in 10!

Allo Stadio Castellani il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra EmpoliParma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita EmpoliParma, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 20242025. Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci , Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Empoli Parma LIVE 1-0: doppio giallo di Valenti, ducali in 10!

Potrebbe interessarti su Zazoom: SuperEnalotto - la combinazione vincente di oggi 10 maggio - Nessun '6' né '5+1' al concorso del SuperEnalotto di oggi sabato 10 maggio. Centrati invece sette '5' che vincono 27.078,62 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 31,4 milioni di euro.

Le notizie più recenti da fonti esterne

DIRETTA Serie A, Empoli-Parma 1-0: la sblocca Fazzini! – LIVE - Si chiude il sabato della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A con una sfida decisiva in chiave salvezzaTerzo e ultimo appuntamento in programma per questo sabato, valido per la trentaseiesima giornata del massimo campionato italiano: in ballo la permanenza in Serie A.D’Aversa (LaPresse) – Calciomercato.itL’Empoli padrone di casa, guidato in panchina da Roberto D’Aversa, si presenta a questo importante appuntamento dopo la sconfitta interna patita contro la Lazio di Marco Baroni nel turno precedente: decisiva la rete ad inizio partita di Dia per i biancocelesti. 🔗Leggi su calciomercato.it

Empoli Parma LIVE 1-0: la sblocca Fazzini! Toscani in vantaggio su calcio d’angolo - Allo Stadio Castellani il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra Empoli Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Empoli Parma, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci , Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, […] 🔗Leggi su calcionews24.com

DIRETTA Serie A, Empoli-Parma 0-0: partiti! – LIVE - Si chiude il sabato della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A con una sfida decisiva in chiave salvezzaTerzo e ultimo appuntamento in programma per questo sabato, valido per la trentaseiesima giornata del massimo campionato italiano: in ballo la permanenza in Serie A.D’Aversa (LaPresse) – Calciomercato.itL’Empoli padrone di casa, guidato in panchina da Roberto D’Aversa, si presenta a questo importante appuntamento dopo la sconfitta interna patita contro la Lazio di Marco Baroni nel turno precedente: decisiva la rete ad inizio partita di Dia per i biancocelesti. 🔗Leggi su calciomercato.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video EMIS KILLA da GameStop - Empoli Video EMIS KILLA da GameStop - Empoli

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Empoli-Parma, dove vedere la partita in tv: gli orari; LIVE Empoli-Parma 1-0 Serie A 2024/2025: Infortunio per Delprato a Parma; Empoli-Parma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Live Empoli - Parma - Serie A: Punteggi & Highlights Calcio - 10/05/2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Quando si gioca Empoli - Parma? - Serie A 2024/2025, 36a giornata. Le ultime notizie sulla partita Empoli-Parma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. 🔗sport.virgilio.it

Empoli-Parma LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La cronaca in diretta di Empoli-Parma, in programma oggi alle ore 20:45 allo stadio Castellani e in TV live su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ... 🔗fanpage.it

Empoli-Parma, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita Empoli-Parma della 36^ giornata di Serie A, si gioca sabato 10 maggio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW ... 🔗sport.sky.it