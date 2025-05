Empoli-Parma D’Aversa | Vittoria importantissima ma è solo il primo set

“È una Vittoriaimportantissima, giusto che i ragazzi se la godano. Non era semplice, il fatto di non vincere da 20 partite ci ha messo un po’ di timore, siamo stati bravi a riprenderla con cattiveria. Il primo set lo abbiamo vinto, ne mancano altri due, da martedì si ragiona già sulla prossima”. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport del tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa, dopo la Vittoria contro il Parma per 2-1. La squadra toscana ritrova un successo che mancava dall’8 dicembre scorso.Decisivo un eurogol di Anjorin, che ha sorpreso Suzuki con un tiro dalla lunga distanza: “Abbiamo pagato tanti gli infortuni, ma un altro gruppo avrebbe mollato. I ragazzi hanno dei valori morali, ci auguriamo che in queste due settimane Timo possa lavorare con continuità. Anjorin ci è mancato, anche se ne ha fatte tante di partite rispetto al passato, è un giocatore che se migliora questa cosa qui può ambire a palcoscenici diversi. 🔗Leggi su Sportface.it

