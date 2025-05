Empoli-Parma 2-1 tre punti vitali per D’Aversa | decisivo Anjorin

Si è chiuso il sabato della trentaseiesima giornata di Serie A, che alle 20.45 ha visto scendere in campo Empoli e Parma, in quella che è stata una sfida salvezza con una posta in palio enorme. A spuntarla è la formazione di D’Aversa, che dopo cinque mesi ritrova il successo e sale a quota 28 punti, momentaneamente fuori dalla zona retrocessione in attesa dei risultati di Venezia e Lecce. Ducali che restano quattro lunghezze avanti ma che non sfruttano l’occasione per ipotecare la salvezza.Empoli-Parma, il racconto del matchIn questa sfida così delicata a partire molto meglio è l’Empoli, che controlla l’andamento della sfida e che al minuto 11 riesce a trovare la rete del vantaggio. Calcio d’angolo battuto da Henderson, sul quale si avventa Jacopo Fazzini, che con il destro calcio sotto la traversa e firma l’1-0. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Empoli-Parma 2-1, tre punti vitali per D’Aversa: decisivo Anjorin

