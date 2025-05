Empoli Parma 2-1 | l’Empoli vince e tiene accese le speranze salvezza il Parma deve attendere per la sicurezza

Allo Stadio Castellani il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra EmpoliParma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita EmpoliParma, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. PRIMO TEMPO Inizia bene la gare per i padroni di casa, che .

Empoli Parma LIVE 2-1: Mmagia di Anjorin dalla distanza! Toscani di nuovo in vantaggio - Allo Stadio Castellani il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra Empoli Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Empoli Parma, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. PRIMO TEMPO Inizia bene la gare per i padroni di casa, che […]

Serie A: Empoli-Parma 2-1 - Empoli-Parma finisce 2-1. Gara che parte abbastanza bloccata tatticamente poi l'Empoli trova il guizzo dagli sviluppi di un angolo con una conclusione di Fazzini sotto la traversa che porta in vantagg ...

Empoli batte Parma 2-1, decide il match un gol di Anjorin all'86' CRONACA e FOTO - All'11' EMPOLI-Parma 1-0. Rete di Jacopo Fazzini. Vantaggio dei toscani che sfruttano un calcio piazzato per aprire questa partita fin qui chiusa vista la posta in palio. Gran destro di Fazzini, ...

L'Empoli torna a vincere dopo 11 gare: batte il Parma all'ultimo respiro e rivede la salvezza - Per l'Empoli un thriller lungo 90 minuti contro il Parma: in vantaggio con Fazzini, poi recuperato dal Parma in dieci, infine il gol partita all'86 di ...