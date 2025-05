Empoli-Parma 2-1 | il tabellino

Empoli-Parma 2-1 MARCATORI: 11` Fazzini (E), 73` Djuric (P), 86` Anjorin (E) Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Empoli-Parma 1-1 | Djuric insacca, pari crociato; Serie A, Empoli-Parma 2-1: tre punti pesanti in chiave salvezza. Lazio-Juventus 1-1 - Empoli-Parma 2-1: tre punti pesant per i toscani in chiave salvezza; Gioiello di Anjorin, sussulto salvezza Empoli: D'Aversa riassapora la vittoria 153 giorni dopo; Empoli-Parma 2-1, gol e highlights: decide un gran gol di Anjorin. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Empoli-Parma 2-1 Anjorin decide il match salvezza del Castellani - L’Empoli vince lo scontro diretto contro il Parma e mantiene vive le speranze di una salvezza diretta, ma tutto dipenderà dalle due partite contro Monza ed in casa contro il Verona all’ultima giornata ... 🔗sportpaper.it

Empoli-Parma 1-1 | Djuric insacca, pari crociato - Il colpo di testa dell'attaccante crociato, su punizione di Hernani, finisce in rete. Vazquez forse ingannato dal tentativo di Bonny che non tocca il pallone ... 🔗parmatoday.it

Gioiello di Anjorin, sussulto salvezza Empoli: D'Aversa riassapora la vittoria 153 giorni dopo - Tre punti d'oro per l'Empoli che batte 2-1 il Parma nella 36^ giornata di Serie A. Dopo il gran gol di Fazzini in apertura, nella ripresa i ducali agguantano il pari con Djuric nonostante ... 🔗fantacalcio.it