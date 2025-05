Empoli batte il Parma nel finale 2-1 e prende tre punti di speranza I gol di Fazzini e Anjorin Pagelle

Agguanta, proprio nel finale, tre punti fondamentali, l'Empoli. Che batte il Parma e fa un balzo verso una salvezza ancora complicata ma certamente possibile. Decisive le reti di Fazzini e Anjorin, inutile il gol del momentaneo pareggio di DjuricL'articolo Empolibatte il Parma nel finale (2-1) e prende tre punti di speranza. I gol di Fazzini e Anjorin. Pagelle proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com © .com - Empoli batte il Parma nel finale (2-1) e prende tre punti di speranza. I gol di Fazzini e Anjorin. Pagelle

Gol pesantissimo di Anjorin, l’Empoli ritorna al successo: Parma KO nel finale - Grazie alla rete messa a segno dal suo jolly offensivo, i toscani riescono a regolare i ducali centrando tre punti molto importanti: al ‘Castellani’ termina 2-1Partita pazza al Castellani che, alla fine, premia l’Empoli, capace di reagire al momentaneo pareggio di Djuric trovando la rete del controsorpasso al minuto 86 con Anjorin. Ad aprire le danze era stata la rete di Fazzini all’undicesimo minuto. 🔗Leggi su calciomercato.it

L’Empoli torna a vincere dopo 11 gare: batte il Parma all’ultimo respiro e rivede la salvezza - Per l'Empoli un thriller lungo 90 minuti contro il Parma: in vantaggio con Fazzini, poi recuperato dal Parma in dieci, infine il gol partita all'86 di Anjorin. I toscani sono tornati alla vittoria dopo 11 partite consecutive senza i 3 punti e rivede la salvezza: è quarto ma Venezia e Lecce devono ancora giocare.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Tre punti d’oro per l’Empoli, Anjorin con una perla batte un Parma in 10 - L’Empoli vince col Parma 2-1 e si riporta momentaneamente al quartultimo posto. Anjorin ha segnato un gol incredibile.VITTORIA FONDAMENTALE – Il sabato di Serie A, dopo Como-Cagliari e Lazio-Juventus, si chiude con la sfida salvezza tra Empoli e Parma al Castellani. Per la squadra di Roberto D’Aversa, che non vince in campionato dall’8 dicembre, è una sorta di ultima spiaggia. Conta solamente vincere. 🔗Leggi su inter-news.it

Empoli-Parma 2-1: video, gol e highlights - Tre punti e la speranza salvezza che continua. L’Empoli ottiene la seconda vittoria in casa battendo il Parma 2-1 grazie a un gran gol di Anjorin nel finale. La squadra di D’Aversa parte bene, la sblo ... 🔗sport.sky.it

L’Empoli torna a vincere dopo 11 gare: batte il Parma all’ultimo respiro e rivede la salvezza - Per l'Empoli un thriller lungo 90 minuti contro il Parma: in vantaggio con Fazzini, poi recuperato dal Parma in dieci, infine il gol partita all'86 di ... 🔗fanpage.it

Empoli batte Parma 2-1, decide il match un gran gol di Anjorin all'86' CRONACA e FOTO - All'11' EMPOLI-Parma 1-0. Rete di Jacopo Fazzini. Vantaggio dei toscani che sfruttano un calcio piazzato per aprire questa partita fin qui chiusa vista la posta in palio. Gran destro di Fazzini, ... 🔗ansa.it